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Цена кусалась. Стало известно, почему стреляли у ТЦ на Гражданском проспекте

В полиции рассказали о причинах стрельбы у ТЦ «Академ-парк» в Петербурге.

Стрельбой пытался выбить скидку клиент шиномонтажной мастерской, расположенной у торгового комплекса «Академ-парк» на Гражданском проспекте. О причинах нарушения общественного порядка рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Информация о конфликте на шиномонтаже на Гражданском проспекте, 41, поступила в полицию Калининского района днём 27 марта. Кульминацией стал выстрел из газового пистолета.

Прибывшие на место полицейские задержали 53-летнего стрелка. Он был недоволен счётом за оказанные услуги.

По данным ведомства, пострадавших нет. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.