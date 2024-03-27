Цена кусалась. Стало известно, почему стреляли у ТЦ на Гражданском проспекте

Стрельбой пытался выбить скидку клиент шиномонтажной мастерской, расположенной у торгового комплекса «Академ-парк» на Гражданском проспекте. О причинах нарушения общественного порядка рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.