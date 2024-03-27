В Ростове задержали участников экстремистской организации «Алля-Аят»

Главаря группировки и пятерых ее участников задержали сотрудники УФСБ России по объединениям дальней и военно-транспортной авиации совместно с Центром противодействия экстремизму (ЦПЭ) ГУ МВД России по Ростовской области. Сообщается, что подозреваемые вербовали местных жителей под зарубежным кураторством.
«Преступная деятельность экстремистской структуры координировалась из-за рубежа, и туда же выводились финансовые потоки. Установлены главарь ячейки и пятеро активных членов, которые проводили агрессивную вербовочную политику среди жителей. Они задержаны», — цитирует ТАСС собеседника.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации».