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В Ростове задержали участников экстремистской организации «Алля-Аят»

Ростовская область, 27 марта 2024. DON24.RU. В Ростове задержали участников экстремистской организации «Алля-Аят», которая запрещена в России. Об этом сообщает ТАСС.

Главаря группировки и пятерых ее участников задержали сотрудники УФСБ России по объединениям дальней и военно-транспортной авиации совместно с Центром противодействия экстремизму (ЦПЭ) ГУ МВД России по Ростовской области. Сообщается, что подозреваемые вербовали местных жителей под зарубежным кураторством.

«Преступная деятельность экстремистской структуры координировалась из-за рубежа, и туда же выводились финансовые потоки. Установлены главарь ячейки и пятеро активных членов, которые проводили агрессивную вербовочную политику среди жителей. Они задержаны», — цитирует ТАСС собеседника.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации».