В Ростове задержали участников экстремистской организации «Алля-Аят»

Главаря группировки и пятерых ее участников задержали сотрудники УФСБ России по объединениям дальней и военно-транспортной авиации совместно с Центром противодействия экстремизму (ЦПЭ) ГУ МВД России по Ростовской области. Сообщается, что подозреваемые вербовали местных жителей под зарубежным кураторством.