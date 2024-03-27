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В Челябинске пропал 10-летний мальчик

В Челябинске разыскивают 10-летнего ребёнка. Накануне, 26 марта, он ушёл из дома в Ленинском районе и до сих пор не вернулся. Информацию о приметах мальчика опубликовали в группе поискового отряда «Легион-СПАС» во «ВКонтакте».

Источник: «Легион-СПАС» во «ВКонтакте»

— Рост 145 см, худощавого телосложения, волосы тёмные, — написано в ориентировке.

Когда мальчик уходил из дома, он был одет в шапку чёрного цвета, тёмно-зелёный свитер с горлом, тёмно-синие штаны и серые ботинки.

Всех, кому что-нибудь известно о его местоположении, просят позвонить по телефонам 8 — 951−446−15−68 или 8−982−343−79−93.

Также с прошлой недели ищут челябинку Анну Сагдееву, которая ушла из дома в челябинском микрорайоне «Парковый» воскресным утром, 17 марта, и до сих пор не вернулась, перестав выходить на связь. Поисковый отряд «Лиза Алерт» опубликовал её приметы. А следователи в четверг, 21 марта, обратились к жителям мегаполиса с просьбой помочь найти пропавшую женщину.