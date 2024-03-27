В Челябинске пропал 10-летний мальчик

Также с прошлой недели ищут челябинку Анну Сагдееву, которая ушла из дома в челябинском микрорайоне «Парковый» воскресным утром, 17 марта, и до сих пор не вернулась, перестав выходить на связь. Поисковый отряд «Лиза Алерт» опубликовал её приметы. А следователи в четверг, 21 марта, обратились к жителям мегаполиса с просьбой помочь найти пропавшую женщину.