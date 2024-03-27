Паводок в Самарской области 2024: какие населенные пункты может затопить весной, полный список

26 марта в Самаре был перекрыт абсолютный максимум по количеству выпавших осадков, что привело к наводнению на улицах города. Самарцы обеспокоены предстоящим паводком — из-за обильных дождей и большого количества снега. Рассказываем про паводок 2024 в Самарской области и публикуем список населенных пунктов региона, которые может затопить весной.
В зоне риска 71 населенный пункт
По данным Приволжского УГМС, в Самарской области в 2024 году максимальный уровень воды ожидается выше среднемноголетних значений на 55−240 см. В 2023 году верхняя граница этого показателя была заметно ниже — до 170 см. Синоптики предупреждают: если процесс снеготаяния будет интенсивным, а также если где-либо прорвет плотины и ограничительные дамбы, то талые воды могут подтопить низменности и дачные участки. Под угрозой находится 71 населенный пункт.
В этом году ситуацию с подтоплением в губернии будут контролировать 40 оперативных групп. Во время половодья к спасательным работам привлекут более девяти тысяч человек и двух тысяч единиц техники.
В зоне риска по-прежнему находятся села и деревни, расположенные вблизи участков следующих рек: Волга, Малый Кинель, Кондурча, Чапаевка, Большой Иргиз, Сок, Самара, Большой Черемшан, Чагра и некоторые другие.
Какие населенные пункты может затопить в половодье 2024 в Самарской области
— Локальные территории в Куйбышевском, Красноглинском и Железнодорожном районах, остров Поджабный (относится к Самарском району) в Самаре;
— полуостров Копылово и п. Федоровка в Тольятти;
— массив Гранный в Новокуйбышевске;
— Подстепновка, Яблоневый овраг, Власть Труда, Подъем-Михайловка, Сухая Вязовка в Волжском районе;
— Нижнее Санчелеево, Ягодное, Тимофеевка, Ташелка, Ташла, Русская Борковка, Выселки, Подстепки, Мусорка в Ставропольском районе;
— Мосты, Красная Поляна в Пестравском районе;
— Полудни в Кинель-Черкасском районе;
— Малиновый куст, Лебяжинка, Калмыковка, Кириллинский в Красноярском районе;
— Березовка в Шигонском районе;
— Бобровка в Кинельском районе;
— Боровка, Чекалино, некоторые территории Сергиевска, Сургут, Черновка, Черемичный в Сергиевском районе;
— Западный, Сормовский, Новокашпирский в Сызрани;
— Новотулка в Хворостянском районе;
— Кулешовка, Богдановка, Дмитриевка в Нефтегорском районе;
— Константиновка, Фрунзенский в Большеглушицком районе.
Также может быть подтоплена береговая часть Волги в Самаре, в частности, почти все городские пляжи. Такое, например, произошло в 2021 году.