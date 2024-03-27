Паводок в Самарской области 2024: какие населенные пункты может затопить весной, полный список

По данным Приволжского УГМС, в Самарской области в 2024 году максимальный уровень воды ожидается выше среднемноголетних значений на 55−240 см. В 2023 году верхняя граница этого показателя была заметно ниже — до 170 см. Синоптики предупреждают: если процесс снеготаяния будет интенсивным, а также если где-либо прорвет плотины и ограничительные дамбы, то талые воды могут подтопить низменности и дачные участки. Под угрозой находится 71 населенный пункт.