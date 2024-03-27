В Ростове от менингоэнцефалита умерла школьница

В школе № 104 Ворошиловского района Ростова ученица умерла от менингоэнцефалита. Об этом сообщает портал Ro.Today. По информации издания о смерти девочки рассказали родители школьников в соцсетях. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, факт заболевания менингоэнцефалитом ученицы школы № 104 Ворошиловского района Ростова подтвердила Детская городская поликлиника № 17.