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В Ростове от менингоэнцефалита умерла школьница

В школе № 104 Ворошиловского района Ростова ученица умерло от менингоэнцефалита. Об этом сообщает портал Ro.Today.

В школе № 104 Ворошиловского района Ростова ученица умерла от менингоэнцефалита. Об этом сообщает портал Ro.Today. По информации издания о смерти девочки рассказали родители школьников в соцсетях. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, факт заболевания менингоэнцефалитом ученицы школы № 104 Ворошиловского района Ростова подтвердила Детская городская поликлиника № 17.

Менингит у обучающейся обнаружили 15 марта. В школе были проведены санитарно-противоэпидемические мероприятия.

Кроме того, с 15 по 25 марта класс, где училась заболевшая перевели на дистант. Контактных обучающихся во время карантина осматривали медики. Родителям школьников сообщили, что детям рекомендуется провести экстренную химиопрофилактику.

Педагоги и школьники сдали анализы на менингококковую инфекцию, результаты отрицательные.

Менингоэнцефалит — воспаление головного и спинного мозга. Может быть вызван бактериями и вирусами. Чаще всего заболевшие умирают.

несчастный случай