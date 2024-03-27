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Бывший начальник колонии строгого режима остался в СИЗО

Бывший начальник исправительной колонии № 37 ГУФСИН по Пермскому краю Илья Асламов останется под стражей.

Законность постановления о его аресте сегодня подтвердил Пермский краевой суд. Апелляционная жалоба господина Асламова оставлена без удовлетворения.

Илья Асламов был задержан по подозрению в получении взятки 18 марта, на следующий день Свердловский суд Перми арестовал его на два месяца.

ИК-37 строгого режима располагается в поселке Скальный Чусовского района Пермского края. В исправительном учреждении отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов и судов. Колония рассчитана на пребывание более 600 заключенных.