Режим ЧС ввели в Уральске

Напомним, что 26—27 марта 2024 года на территории области и в городе Уральск выпали обильные осадки в виде дождя, которые не прекращаются на текущий момент. Дождевые и талые воды угрожают затоплению жилых домов из-за того, что не успевают просачиваться в мерзлую землю.