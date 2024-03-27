Режим ЧС ввели в Уральске

Как сообщили в ведомстве, в Уральске подтопило 20 жилых домов, подвалы трех социальных объектов и пяти многоэтажек. За последнюю неделю в местные call-центры поступило больше тысячи звонков. Сейчас в регионе активно проводят противопаводковые работы. В них задействовали все коммунальные службы. Продолжается откачка воды.
Чтобы не допустить аварий на канализационных сетях и затопления прилегающих зданий, коммунальщики снизили давление воды в дома.
Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев посетил подтопленные микрорайоны в поселке Зачаганск г. Уральск, водоканальную систему на Саратовском шоссе, а также улицы старого центра Уральска.
Глава региона лично осмотрел подтопленные опасные территории города и поручил провести соответствующие работы в усиленном режиме. В том числе Нариман Турегалиев поручил областному Департаменту по чрезвычайным ситуациям, акимату города и специалистам сферы коммунальных услуг своевременно осуществлять откачку талой и дождевой воды, укладку мешков с песком, а также очистку водоканалов и трубопроводов.
Аким области также отметил, что противопаводковые работы находятся на строгом контроле. Специальный областной штаб по предупреждению паводков в настоящее время работает круглосуточно.
Напомним, что
Кроме того, противопаводковые работы проводятся во всех районах ЗКО в усиленном режиме.