В Минске 31-летний мужчина напал на девушку и пытался утащить ее в лес

О задержании 31-летнего мужчины сообщили в милиции Минска. Там рассказали: оно прошло по горячим следам. Некоторое время назад на 102 позвонила минчанка. Она сообщила, что гуляла по лесопарковой полосе в Партизанском районе и в какой-то момент увидела, как мужчина напал на девушку и пытался затащить ее в лес.