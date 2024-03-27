В Минске 31-летний мужчина напал на девушку и пытался утащить ее в лес

О задержании 31-летнего мужчины сообщили в милиции Минска. Там рассказали: оно прошло по горячим следам. Некоторое время назад на 102 позвонила минчанка. Она сообщила, что гуляла по лесопарковой полосе в Партизанском районе и в какой-то момент увидела, как мужчина напал на девушку и пытался затащить ее в лес.
Сотрудники РУВД оперативно выехали на место предполагаемого преступления, там они задержали 31-летнего фигуранта.
Как уже установило следствие, свою жертву он заприметил, когда та шла по спортивной площадке в жилом секторе. За девушкой он проследил и в какой-то момент напал, попытавшись забрать ее рюкзак. Потерпевшая оказала активное сопротивление, мужчина убежал.
Но, увы, это был не последний инцидент: чуть позже возле остановки транспорта он попытался вырвать сумку у пожилой женщины. Это ему вновь не удалось.
Как рассказали правоохранители, задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.