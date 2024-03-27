В центре Белгорода дрон атаковал административное здание

«В Белгороде в административное здание врезался БПЛА противника. Есть одна пострадавшая — у женщины осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки. Бригадой скорой она доставлена в городскую больницу № 2, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, в результате взрыва в здании были выбиты окна на третьем и четвертом этажах, посечен фасад. «На месте работают все оперативные службы», — добавил он.
Telegram-канала Baza сообщает, что дрон атаковал здание управления МВД России по Белгородской области, расположенное в центре Белгорода, на Проспекте Славы. По данным медиапроекта, при взрыве есть пострадавшие, их число уточняется. Повреждения, как пишет Baza, получили «кабинеты бухгалтерии управления УМВД».
В ночь на 27 марта над Белгородом и Белгородским районом системы ПВО сбили 18 воздушных целей. В результате атаки пострадал мужчина, он получил осколочные ранения поясничной области. Ночью и утром 26 марта над Белгородской областью было сбито 15 снарядов реактивной системы залпового огня. Пострадали пять человек, повреждены десятки зданий.