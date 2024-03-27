В центре Белгорода дрон атаковал административное здание

В ночь на 27 марта над Белгородом и Белгородским районом системы ПВО сбили 18 воздушных целей. В результате атаки пострадал мужчина, он получил осколочные ранения поясничной области. Ночью и утром 26 марта над Белгородской областью было сбито 15 снарядов реактивной системы залпового огня. Пострадали пять человек, повреждены десятки зданий.