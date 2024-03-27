СК получил 143 заявления о пропаже близких после теракта в «Крокусе»

Всего в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 140 человек, еще четверо остаются в тяжелом состоянии, сообщил ранее Мурашко. По данным СК, всего поступило 143 заявления о пропаже людей после теракта, опознано 84 тела.