СК получил 143 заявления о пропаже близких после теракта в «Крокусе»

В Следственный комитет поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких людей в результате теракта в «Крокус Сити Холле», говорится в сообщении на странице ведомства.
«На данный момент опознано 84 тела погибших, в том числе тела пятерых детей в возрасте от 9 до 16 лет. В целях установления личностей остальных погибших проводятся молекулярно-генетические экспертизы», — добавили в СК.
МЧС накануне опубликовало список со 120 именами погибших. Всего, по последним данным Минздрава, в результате теракта погибли 140 человек. Крайне тяжелым остается состояние четверых пациентов, уточнял министр здравоохранения Михаил Мурашко.