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СК получил 143 заявления о пропаже близких после теракта в «Крокусе»

Всего в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 140 человек, еще четверо остаются в тяжелом состоянии, сообщил ранее Мурашко. По данным СК, всего поступило 143 заявления о пропаже людей после теракта, опознано 84 тела.

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В Следственный комитет поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких людей в результате теракта в «Крокус Сити Холле», говорится в сообщении на странице ведомства.

«На данный момент опознано 84 тела погибших, в том числе тела пятерых детей в возрасте от 9 до 16 лет. В целях установления личностей остальных погибших проводятся молекулярно-генетические экспертизы», — добавили в СК.

МЧС накануне опубликовало список со 120 именами погибших. Всего, по последним данным Минздрава, в результате теракта погибли 140 человек. Крайне тяжелым остается состояние четверых пациентов, уточнял министр здравоохранения Михаил Мурашко.