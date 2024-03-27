Суд отклонил жалобу экс-гендиректора Таганрогского авиазавода Грудинина

Напомним, по версии обвинения, экс-директор заключил с Министерством обороны РФ государственный контракт на поставку «Д-436». Но оказалось, что ПАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева» не поставляет такие двигатели. В итоге был причинен ущерб на два млрд рублей.