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Суд отклонил жалобу экс-гендиректора Таганрогского авиазавода Грудинина

Его обвинили в «злоупотреблении полномочиями».

Ростовский областной суд не стал отменять приговор бывшему генеральному директору ТАНТК им. Бериева Юрию Грудинину.

Ранее Таганрогский городской суд приговорил Грудинина к шести годам колонии общего режима. Его обвинили в «злоупотреблении полномочиями». Однако, по данным «Коммерсантъ-Юг», защита настаивала на отмену приговора.

Напомним, по версии обвинения, экс-директор заключил с Министерством обороны РФ государственный контракт на поставку «Д-436». Но оказалось, что ПАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева» не поставляет такие двигатели. В итоге был причинен ущерб на два млрд рублей.

Осужденный полностью отрицает свою вину.