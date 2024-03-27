На родителей нижегородской школьницы завели дело за благодарность террористам

В субботу 23 марта после теракта в «Крокус сити холле» девочка записала видео, на котором она заплетающимся языком говорит, что «бухает уже неделю» и из-за «какого-то теракта в Москве» продолжит это делать, поскольку запланированная на воскресенье 24 марта поездка в столицу сорвалась. «Спасибо большое террористам, которые пришли в “Крокус сити”, потому что мне сегодня реально надо было побухать», — говорит школьница.