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ГУБОПиК: четыре теракта предотвратили в Беларуси и России в 2023 году

В МВД сообщили, что в Беларуси и России в 2023 году было предотвращено четыре теракта.

Источник: Комсомольская правда

Начальник ГУБОПиК МВД, полковник милиции Андрей Ананенко в разговоре с sb.by остановился на широкой сфере противодействия экстремизму.

По словам силовика, такая работа велась задолго до 2020 года, а после августовских событий она была существенным образом интенсифицирована. Силовики противодействуют как внешним, так и внутренним угрозам, активная постоянная работа ведется против крайней формы экстремизма — терроризма.

— Только в прошлом году нами были предотвращены четыре теракта — как в нашей стране, так и на территории Российской Федерации, — приводит слова Андрея Ананенко названный источник.