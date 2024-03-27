ГУБОПиК: четыре теракта предотвратили в Беларуси и России в 2023 году

Начальник ГУБОПиК МВД, полковник милиции Андрей Ананенко в разговоре с sb.by остановился на широкой сфере противодействия экстремизму.
По словам силовика, такая работа велась задолго до 2020 года, а после августовских событий она была существенным образом интенсифицирована. Силовики противодействуют как внешним, так и внутренним угрозам, активная постоянная работа ведется против крайней формы экстремизма — терроризма.
— Только в прошлом году нами были предотвращены четыре теракта — как в нашей стране, так и на территории Российской Федерации, — приводит слова Андрея Ананенко названный источник.