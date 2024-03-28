Бывший полицейский из Красноярска получил 7,5 лет колонии за взятку

Вся история началась в 2021 году, когда несколько жителей Красноярска решили вместе обналичивать деньги заказчиков через подконтрольные организации. Свои фирмы-однодневки они регистрировали на подставных лиц, среди которых были те, кто просто отдал свои персональные данные за деньги.