Бывший полицейский из Красноярска получил 7,5 лет колонии за взятку

Вся история началась в 2021 году, когда несколько жителей Красноярска решили вместе обналичивать деньги заказчиков через подконтрольные организации. Свои фирмы-однодневки они регистрировали на подставных лиц, среди которых были те, кто просто отдал свои персональные данные за деньги.
Одну из таких организаций в 2022 году заметила налоговая и уличила в фиктивности. Специалисты собрали материалы и передали их полиции, чтобы там завели уголовное дело.
Но по мнению, одной из участниц схемы, бизнес можно было спасти. Она обратилась через своих знакомых к бывшему сотруднику ОБЭП и попросила помочь решить проблемы со следствием за плату и взять дело под своё крыло.
Бывший полицейский не стал отказывать и выступил посредником в переговорах и передаче взятки. Предложение он сделал своему бывшему сослуживцу — сотруднику ОБЭП, который без сомнений высказал готовность и подчистил материалы от налоговой, уничтожив улики, подделав нужные сведения и вынеся решении об отказе в заведении уголовного дела.
«Представительница бизнеса» отблагодарила за такую помощь алкоголем и 200 тысячами рублей, которые посредник передал покровителю при личной встрече в своём автомобиле. Взяточник сделал намёк, что всегда готов к сотрудничеству на индивидуальных условиях.
27 марта суд признал взяточника виновным в превышении должностных полномочий, в получении крупной взятки и приговорил к 7,5 годам колонии строго режима с запретом занимать должности в правоохранительных органах. Помимо этого, полицейский, нарушивший честь мундира, был ожидаемо уволен со службы.
Посреднику во взятке приговор оказался чуть мягче — 3 года и 9 месяцев колонии. Уголовное дел о незаконном обороте платежей на 1,6 миллиарда рублей находится в суде.