Терактами в трёх городах Казахстана грозили в дни празднования Наурыза

В Астане задержан 28-летний гражданин Е., который 23 марта позвонил на канал «102» и сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве в автомобиле, припаркованном под дорожной развязкой возле ТД «Шапагат». Нарушитель оказался близким родственником владельца машины.
В Восточно-Казахстанкой области 25 марта в департамент полиции поступил анонимный звонок с информацией о подготовке в Усть-Каменогорске теракта, схожего с событиями 2016 года в Актобе. 51-летнего гражданина А. задержали в состоянии алкогольного опьянения.
В тот же день на канал «102» в Алматы обратился менеджер call-центра Tele2 и заявил о получении сообщения террористического характера со стороны неизвестного мужчины в отношении офисов компании в Шымкенте.
«Оперативно установлен житель Шымкент “Х”, 1991 года рождения, который пытался оправдать свой хулиганский поступок недовольством по поводу качества услуг телефонной связи», — сообщили в Антитеррористическом центре.
Согласно статье 273 Уголовного кодекса РК, «заведомо ложное сообщение об акте терроризма наказывается штрафом в размере до 5000 месячных расчётных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок».