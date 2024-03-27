Терактами в трёх городах Казахстана грозили в дни празднования Наурыза

Согласно статье 273 Уголовного кодекса РК, «заведомо ложное сообщение об акте терроризма наказывается штрафом в размере до 5000 месячных расчётных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок».