Какое наказание ждет казахстанцев за лжетерроризм

Гражданам важно знать, что по каждому факту анонимных проявлений правоохранительными органами обеспечивается соответствующее реагирование.
Все обращения тщательно проверяются с привлечением специалистов (взрывотехники, кинологи), силами персонала объектов, охранных структур и участковых инспекторов полиции.
Сегодня имеются все необходимые технические средства и программное обеспечение для расследования данного вида преступления.
Налажено тесное взаимодействие с зарубежными партнерами по установлению по горячим следам всех причастных лиц.
К примеру, в дни празднования Наурыз, правоохранительными органами в ходе розыскных мероприятий оперативно установлены авторы ложных анонимных сообщений.
В Астане задержан гражданин «Е», 1996 года рождения, который 23 марта позвонил на канал «102» и сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве в автомобиле, припаркованном под мостом автодорожной развязки возле ТД «Шапагат». Нарушитель оказался близким родственником владельца автомобиля.
В Восточно-Казахстанкой области 25 марта в Департамент полиции поступил анонимный звонок с информацией о подготовке в г. Усть-Каменогорск теракта, схожего с событиями 2016 года в г. Актобе.
В ходе мероприятий в состоянии алкогольного опьянения задержан гражданин «А», 1973 года рождения.
В тот же день на канал «102» г. Алматы обратился менеджер call-центра «Tele2» о получении сообщения террористического характера со стороны неизвестного мужчины в отношении офисов компании в г. Шымкент.
Оперативно установлен житель г. Шымкент «Х», 1991 года рождения, который пытался оправдать свой хулиганский поступок недовольством качества услуг телефонной связи.
Все вышеуказанные факты зарегистрированы в КУИ.
Напоминаем, что согласно статье 273 Уголовного кодекса Республики Казахстан «заведомо ложное сообщение об акте терроризма наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок».