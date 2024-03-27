Какое наказание ждет казахстанцев за лжетерроризм

Напоминаем, что согласно статье 273 Уголовного кодекса Республики Казахстан «заведомо ложное сообщение об акте терроризма наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок».