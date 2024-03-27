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Какое наказание ждет казахстанцев за лжетерроризм

В последнее время широкое распространение получили случаи ложных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах, передает El.kz со ссылкой на Антитеррористический центр Республики Казахстан.

Гражданам важно знать, что по каждому факту анонимных проявлений правоохранительными органами обеспечивается соответствующее реагирование.

Все обращения тщательно проверяются с привлечением специалистов (взрывотехники, кинологи), силами персонала объектов, охранных структур и участковых инспекторов полиции.

Сегодня имеются все необходимые технические средства и программное обеспечение для расследования данного вида преступления.

Налажено тесное взаимодействие с зарубежными партнерами по установлению по горячим следам всех причастных лиц.

К примеру, в дни празднования Наурыз, правоохранительными органами в ходе розыскных мероприятий оперативно установлены авторы ложных анонимных сообщений.

В Астане задержан гражданин «Е», 1996 года рождения, который 23 марта позвонил на канал «102» и сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве в автомобиле, припаркованном под мостом автодорожной развязки возле ТД «Шапагат». Нарушитель оказался близким родственником владельца автомобиля.

В Восточно-Казахстанкой области 25 марта в Департамент полиции поступил анонимный звонок с информацией о подготовке в г. Усть-Каменогорск теракта, схожего с событиями 2016 года в г. Актобе.

В ходе мероприятий в состоянии алкогольного опьянения задержан гражданин «А», 1973 года рождения.

В тот же день на канал «102» г. Алматы обратился менеджер call-центра «Tele2» о получении сообщения террористического характера со стороны неизвестного мужчины в отношении офисов компании в г. Шымкент.

Оперативно установлен житель г. Шымкент «Х», 1991 года рождения, который пытался оправдать свой хулиганский поступок недовольством качества услуг телефонной связи.

Все вышеуказанные факты зарегистрированы в КУИ.

Напоминаем, что согласно статье 273 Уголовного кодекса Республики Казахстан «заведомо ложное сообщение об акте терроризма наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок».