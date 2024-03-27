Военнослужащие Вооруженных сил помогают жителям Уральска

Несмотря на профилактические противопаводковые мероприятия, проведенные в регионе, в результате таяния снега и проливного дождя, возникла угроза подтопления ряда районов областного центра.
— Военнослужащие войсковой части 99250 под командованием полковника Расула Закирова в течение суток делают все, чтобы оградить жилые дома, административные здания и дороги от затопления.
Заготовлено более 5 тысяч мешков с песком, которыми перекрывают пути талым водам. Сооружены заграждения в несколько сотен метров, что способствует предотвращению прорывов.
Личный состав бригады работает посменно и делает все возможное для предотвращения ущерба объектам хозяйствования и имуществу граждан, — сообщили в пресс-службе Минобороны РК.
Работы по укрощению водной стихии продолжаются.