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Военнослужащие Вооруженных сил помогают жителям Уральска

Более ста военнослужащих бригады территориальной обороны Западно-Казахстанской области принимают участие в борьбе с водной стихией. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Источник: пресс-служба Минобороны РК

Несмотря на профилактические противопаводковые мероприятия, проведенные в регионе, в результате таяния снега и проливного дождя, возникла угроза подтопления ряда районов областного центра.

— Военнослужащие войсковой части 99250 под командованием полковника Расула Закирова в течение суток делают все, чтобы оградить жилые дома, административные здания и дороги от затопления.

Заготовлено более 5 тысяч мешков с песком, которыми перекрывают пути талым водам. Сооружены заграждения в несколько сотен метров, что способствует предотвращению прорывов.

Личный состав бригады работает посменно и делает все возможное для предотвращения ущерба объектам хозяйствования и имуществу граждан, — сообщили в пресс-службе Минобороны РК.

Работы по укрощению водной стихии продолжаются.