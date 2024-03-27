Паводки в Казахстане: три человека пропали в местах подтоплений

Поиски пропавших людей проводятся в Аягозском районе. На месте работают сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС области Абай, которые ведут работы в двух направлениях, в которых, предположительно, могли пропасть люди.
«Ведутся поиски мужчины 1977 года рождения, который при переправе через реку Аягоз, упал с лошади и предположительно ушел под воду. Установлено, что пропавший мужчина направлялся в крестьянское хозяйство, в котором работал», — сообщили в пресс-службе ДЧС области Абай.
По данным спасателей, с 26 марта проводятся поиски еще двух мужчин 1957 и 1985 годов рождения, которые переправлялись через реку Борлы на тракторе. Они выехали из другого подсобного хозяйства в сторону села Карагаш области Абай.
«Чтобы сократить путь, мужчины решили переправиться через реку, однако на середине реки застряли. Прибывшие на место происшествия спасатели людей не обнаружили. Процесс поисковых работ с помощью водолазных спусков усложнен скоростью течения рек и плохой подводной видимостью, в связи с весенним загрязнением водоемов», — уточнили в пресс-службе ДЧС области Абай.
На фото трактор, на котором ехали пропавшие мужчины.
В поисковых работах задействованы более 80 человек, среди них местные жители. Пропавших ищут на четырех лодках, используются беспилотные летательные аппараты. Для оказания психологической помощи нуждающимся в Аягозском районе находятся психологи ДЧС региона.
«В 18 часов 26 минут вертолетом МИ-17 Министерства обороны осуществлен аэровизуальный облет реки Борлы. Обследования результатов не дали. В данный момент поисково-спасательные работы приостановлены, в связи с наступлением темного времени суток. С пяти часов утра 28 марта планируется возобновить поисковые работы», — сообщили в ДЧС области Абай.
Мост разрушился из-за талой воды на востоке Казахстана: в районе объявили ЧС Ранее мы писали, что в Аягозском районе области Абай из-за подтоплений объявили ЧС местного масштаба. В связи с большим объемом талых вод в этом районе разрушен мост.
Транспортное сообщение по мосту в данный момент отсутствует.