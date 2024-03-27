Паводки в Казахстане: три человека пропали в местах подтоплений

«Ведутся поиски мужчины 1977 года рождения, который при переправе через реку Аягоз, упал с лошади и предположительно ушел под воду. Установлено, что пропавший мужчина направлялся в крестьянское хозяйство, в котором работал», — сообщили в пресс-службе ДЧС области Абай.