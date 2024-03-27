В Петербурге арестовали автора постов о теракте в «Крокусе» Николая Конашенка

Перед процессом журналистам разрешили задать обвиняемому несколько вопросов, и он сообщил, что сожалеет о некорректных формулировках, которые допустил в своих высказываниях. «Я разместил их [посты], потому что был шокирован новостями о теракте, и выражал свою озабоченность тем, что теракт может принимать другие формы, более масштабные, на других площадках. Я жалею о том, что так сформулировал [свои мысли], потому что я не рассчитывал, что она [формулировка] вызовет ту реакцию, которую вызвала. И я искренне об этом сожалею», — сказал Конашенок.