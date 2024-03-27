Умер нобелевский лауреат и автор книги «Думай медленно… решай быстро»

Канеман был известен своей критикой понятия Homo economicus («экономического человека»). Оно предполагает, что человек действует разумно, всегда стремится к максимизации получаемой прибыли и делает выбор исходя из экономических результатов. Впервые парадигма была представлена у шотландского философа Джона Милля в XIX веке, впрочем, даже тогда эта концепция была скорее теоретической.
По мнению Канемана, ошибочные решения часто принимаются потому, что люди «слишком подвержены влиянию недавних событий» и из-за этого делают поспешные выводы. Он называл это когнитивное искажение, при котором общее впечатление от чего-либо влияет на восприятие частных случаев, эффектом ореола. Одно из возможных последствий этого эффекта: люди, которые обмениваются ощущениями, потом будут делать одинаковые ошибки.
Канеман приводил такой пример: если вам нравится какой-то человек и его имя всплывает в разговорах о благотворительности, то вы по умолчанию думаете, что он щедрый, хотя никаких свидетельств этому нет. Все дело в том, что на восприятие другого человека влияет сила первых впечатлений.
«Многие люди слишком самоуверенны, склонны чересчур доверять своей интуиции», — писал он в своем психологическом бестселлере «Думай медленно… решай быстро», который вышел в 2011 году (эта книга переведена на десятки языков, а ее суммарный тираж превышает 2 млн экземпляров).
Канеман родился в марте 1934 года в Тель-Авиве (тогда находился на территории британской Подмандатной Палестины), провел детство в Париже, пережил немецкую оккупацию и вернулся в Палестину в 1946 году.
В 1954 году получил степень бакалавра математики и психологии в Еврейском университете в Иерусалиме, затем работал в психологическом отделе израильской армии. Позже преподавал в родном университете, а в 1958 году переехал в США, где получил докторскую степень по психологии в Калифорнийском университете в Беркли.
В 2002 году Канеман получил Нобелевскую премию по экономике «за интеграцию результатов психологических исследований в экономическую науку, особенно в том, что касается человеческих суждений и принятия решений в условиях неопределенности». Он разделил ее с американским экономистом Верноном Смитом.
В 2013 году Канеман получил медаль Свободы, высшую гражданскую награду США, от Барака Обамы, который тогда занимал пост президента США.