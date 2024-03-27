Умер нобелевский лауреат и автор книги «Думай медленно… решай быстро»

Канеман приводил такой пример: если вам нравится какой-то человек и его имя всплывает в разговорах о благотворительности, то вы по умолчанию думаете, что он щедрый, хотя никаких свидетельств этому нет. Все дело в том, что на восприятие другого человека влияет сила первых впечатлений.