Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в центре Пирогова

«То, что произошло — ужасная трагедия, которая не должна была произойти. И я думаю, что Россия послужит примером и даст миру понять, что нельзя просто так поступать с любыми людьми и остаться безнаказанными. Благодарю врачей за оперативную работу, которую они проводят, рад видеть, что пациенты хорошо себя чувствуют и идут на поправку. Пусть Бог благословит их», — сказал Сигал, слова которого приводятся в сообщении.