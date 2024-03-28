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В ФРГ четырех немцев обвинили в продаже турбин Siemens в Крым в обход санкций

Прокуратура Гамбурга предъявила обвинение четырем гражданам Германии и одному гражданину Швейцарии в нарушении санкционного законодательства. Как сообщила газета Wirtschafts Woche, фигуранты дела содействовали в экспорте четырех газовых турбин Siemens в Крым в 2015—2016 годах.

Источник: РИА "Новости"

По данным Wirtschafts Woche, обвиняемые способствовали продаже турбин российской компании, «зная, что в итоге они будут отправлены в Крым», несмотря на санкции, введенные Германией после 2014 года. Как пишет газета, турбины стоимостью €111 млн были отправлены в Санкт-Петербург через порт в Гамбурге. Поставки осуществлялись с ноября 2015-го по январь 2016-го.

В контракте на поставки указывалось, что турбины будут использованы на юге России, пишет Wirtschafts Woche, однако их установили на электростанциях в Севастополе и Симферополе. Прокуратура считает, что обвиняемые намеревались «получить косвенную выгоду».

В Siemens сообщили, что сотрудничают со следствием, а о продаже турбин в Крым не знали. Один из пятерых задержанных все еще работает в Siemens и его не планируют увольнять, сказал представитель компании, сославшись на презумпцию невиновности. Все пятеро фигурантов свою вину отрицают, отмечает Reuters.

В марте 2022-го немецкая Siemens AG покинула Россию из-за санкций и прекратила поставки продукции. С 2021 году российская структура компании находится в процессе реорганизации в форме выделения. В феврале ее переименовали из OOO «Сименс» в ООО «Системс».

Лусине Баласян

расследование