В ФРГ четырех немцев обвинили в продаже турбин Siemens в Крым в обход санкций

В Siemens сообщили, что сотрудничают со следствием, а о продаже турбин в Крым не знали. Один из пятерых задержанных все еще работает в Siemens и его не планируют увольнять, сказал представитель компании, сославшись на презумпцию невиновности. Все пятеро фигурантов свою вину отрицают, отмечает Reuters.