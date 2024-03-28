Сразу двух служителей Фемиды заподозрили в коррупции и связях с террористами

Фигурантов коррупционного скандала, по данным «Ъ», в среду задержали в трех российских регионах. Магомеда Аушева — в Ингушетии, Сергея Бойчука — в Краснодаре, а за Адамом Картоевым чекистам пришлось ехать в Луганск. Оказалось, что предприниматель, подписав контракт с военизированной структурой, должен был участвовать в СВО, но каким-то образом, по версии, которая проверяется участниками расследования, умудрялся совмещать службу с бизнесом, связанным со строительством на новых российских территориях.
В четверг задержанных планируют доставить в Москву, предъявить им обвинения и арестовать Басманным райсудом.
Главным следственным управлением СКР Адам Картоев подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 291 (дача взятки) УК, Магомед Аушев — в получении взятки и в воспрепятствовании правосудию (ст. 290 и ст. 294 УК), а господину Бойчуку помимо воспрепятствования инкриминируется превышение должностных полномочий (ст. 286 УК).
По версии следствия, баталхаджинец (признанное террористическим и запрещенное в России боевое крыло группы (вирда) последователей (мюидов, мурдов) религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева) Картоев в 2017—2021 годах участвовал в застройке столицы Ингушетии Магаса элитной недвижимостью. Среди прочего его компанией ООО «Техстрой» были обустроены машино-места.
И действительно, полагает следствие, в том же году господин Аушев, совмещая должность руководителя суда и председателя совета судей Ингушетии, по просьбе бизнесмена Картоева поручил судье ВС республики Бойчуку пересмотреть уголовное дело его племенника Магомеда Арапиева. Последний был осужден Назрановским райсудом на три года по ст. 242.1 (изготовление и распространение детской порнографии) УК. Судья ВС, желая, по версии следствия, угодить председателю совета судей Аушеву, 16 ноября 2021 года «нарушил тайну совещательной комнаты» и, превышая свои полномочия, изменил приговор в отношении Арапиева, заменив лишение свободы обязательными работами, что позволило осужденному освободиться.
Затем, по версии следствия, в 2022 году судья Аушев воспрепятствовал осуществлению правосудия, вмешавшись в деятельность Назрановского райсуда, рассматривавшего уголовное дело в отношении предполагаемого взяткодателя Адама Картоева, которому инкриминировалось совершение преступления, предусмотренного ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатки) УК. За самодельную гранату- «хаттабку» на основе гранатометного выстрела он получил два года общего режима, которые фактически отбыл под следствием.
Также в расследуемом ГСУ СКР уголовном деле говорится, что судьи Аушев и Бойчук способствовали вынесению мягких наказаний не только по уголовным, но и двум делам об административных правонарушениях.
Господин Аушев ранее работал в прокуратуре Ингушетии, а в 2009 году стал судьей. Господин Бойчук был судьей Грозненского гарнизонного военного суда и, по некоторым данным, работал в Южном окружном военном суде. В нем сейчас рассматривается основное уголовное дело участников запрещенного крыла баталхаджинцев, обвиняемых в серии терактов, среди которых покушения на борцов с экстремизмом и росгвардейцев. При этом он подавал документы на должность зампреда Запорожского областного суда, но не прошел по конкурсу.
Судебный статус господина Аушева был досрочно прекращен решением Высшей квалифколлегии судей России в ноябре прошлого года, а господина Бойчука — квалифколлегией судей Ингушетии в декабре 2023 года. Обоих выгнали за совершение дисциплинарных проступков. По словам источника «Ъ» в силовых структурах, именно отсутствие статуса позволило оперативно привлечь фигурантов к уголовной ответственности.
Николай Сергеев