Сразу двух служителей Фемиды заподозрили в коррупции и связях с террористами

Господин Аушев ранее работал в прокуратуре Ингушетии, а в 2009 году стал судьей. Господин Бойчук был судьей Грозненского гарнизонного военного суда и, по некоторым данным, работал в Южном окружном военном суде. В нем сейчас рассматривается основное уголовное дело участников запрещенного крыла баталхаджинцев, обвиняемых в серии терактов, среди которых покушения на борцов с экстремизмом и росгвардейцев. При этом он подавал документы на должность зампреда Запорожского областного суда, но не прошел по конкурсу.