Под Хабаровском водитель насмерть сбил женщину на подъезде к Галкино

В Хабаровском районе водитель насмерть сбил женщину, которую не заметил из-за света фар. Об этом сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.
Смертельная авария произошла 27 марта в 20:40 на подъезде к селу Галкино. 33-летний водитель Toyota Corolla двигался в сторону населённого пункта и выехал на неосвещённый участок дороги. Ослеплённый светом фар встречных машин, он не заметил находившуюся посреди проезжей части 42-летнюю женщину, из-за чего совершил на неё наезд.
В результате ДТП пешеход скончалась на месте от полученных травм. Как отметили в ГИБДД, погибшая была в тёмной одежде без светоотражающих элементов.
«Где именно в момент наезда она находилась на проезжей части, шла она или стояла, будет установлено в ходе следствия. На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции Хабаровского района», — прокомментировали в ведомстве.