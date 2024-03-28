Под Хабаровском водитель насмерть сбил женщину на подъезде к Галкино

Смертельная авария произошла 27 марта в 20:40 на подъезде к селу Галкино. 33-летний водитель Toyota Corolla двигался в сторону населённого пункта и выехал на неосвещённый участок дороги. Ослеплённый светом фар встречных машин, он не заметил находившуюся посреди проезжей части 42-летнюю женщину, из-за чего совершил на неё наезд.