Наркоман с многолетним стажем организовал притон во Владивостоке

Уголовное дело об организации наркопритона во Владивостоке возбудили на местного жителя, который сам уже много лет страдает зависимостью, сообщили в Telegram-канале УМВД России по Приморью.
Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков получили информацию во время акции «Сообщи, где торгуют смертью». Проверив адрес на Нейбута, они подтвердили, что 40-летний местный житель предоставлял своё жильё наркозависимым.
Во время осмотра квартиры правоохранители изъяли средства и предметы, использующиеся для употребления запрещённых веществ. На объектах экспертиза выявила следы наркотиков.
Хозяин жилья связался с наркотиками после 9-го класса, много лет страдает зависимостью. У него уже есть судимость за незаконное приобретение и хранение запрещённых веществ.
В УМВД напомнили, что сообщить, где торгуют наркотиками в Приморье, можно в анонимный чат-бот. Также информацию о наркоточках принимают в УМВД России по Владивостоку по номеру 8 (423) 249 00 04 или 02/102 (круглосуточно).
Получить консультацию о лечении, выявлении и реабилитации страдающих наркоманией можно круглосуточно в Краевом наркологическом диспансере по номеру 8 (423) 238 64 64.