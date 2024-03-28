Наркоман с многолетним стажем организовал притон во Владивостоке

В УМВД напомнили, что сообщить, где торгуют наркотиками в Приморье, можно в анонимный чат-бот. Также информацию о наркоточках принимают в УМВД России по Владивостоку по номеру 8 (423) 249 00 04 или 02/102 (круглосуточно).