Адвокат из Владивостока оказался центре коррупционного скандала

Сотрудникам СК России удалось прекратить преступную деятельность одного из адвокатов Приморского края, замешанного в коррупции, сообщает ИА PrimaMedia.
Адвокат из Адвокатской палаты Приморского края был задержан 27 марта во Владивостоке за посредничество во взяточничестве. По данным следствия, в декабре 2023 года он участвовал в передаче взятки оперуполномоченному полиции города Владивосток в размере 200 тысяч рублей от своего клиента по делу о мошенничестве.
Адвокату было предъявлено обвинение, после этого было принято решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, с помощью соответствующего ходатайства перед судом. За его деяния может последовать наказание вплоть до 10 лет лишения свободы со штрафом. Также были возбуждены уголовные дела в отношении взяткодателя и взяткополучателя.
Расследование проводится с участием сотрудников УФСБ России по Приморскому краю.