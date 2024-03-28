Адвокат из Владивостока оказался центре коррупционного скандала

Адвокату было предъявлено обвинение, после этого было принято решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, с помощью соответствующего ходатайства перед судом. За его деяния может последовать наказание вплоть до 10 лет лишения свободы со штрафом. Также были возбуждены уголовные дела в отношении взяткодателя и взяткополучателя.