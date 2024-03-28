«Устроил погоню и ДТП»: в Новосибирске суд отправил нетрезвого водителя в колонию

В Новосибирске суд конфисковал «Мицубиси Мираж» у нетрезвого водителя, который устроил погоню с ДТП. Новосибирский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры 27 марта 2024 года.

Вечером 18 ноября 2022 года сотрудники ДПС заметили «Мицубиси Мираж» на улице Сибиряков-Гвардейцев и подали сигнал об остановке. За рулем сидел 38-летний водитель, он попытался скрыться, экипаж начал погоню и догнал нарушителя на улице Ватутина. Нетрезвый водитель устроил ДТП, к счастью, никто не пострадал. Нарушитель бросил авто и попытался сбежать, но был задержан.

Оказалось, что семь лет назад житель поселка Элитный уже был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде, но снова сел за руль. От медосвидетельствования отказался, суд арестовал дебошира. 10 января Кировский районный суд назначил подсудимому год лишения свободы в колонии строгого режима.