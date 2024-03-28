«Устроил погоню и ДТП»: в Новосибирске суд отправил нетрезвого водителя в колонию

В Новосибирске суд конфисковал «Мицубиси Мираж» у нетрезвого водителя, который устроил погоню с ДТП. Новосибирский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры 27 марта 2024 года.
Вечером 18 ноября 2022 года сотрудники ДПС заметили «Мицубиси Мираж» на улице Сибиряков-Гвардейцев и подали сигнал об остановке. За рулем сидел 38-летний водитель, он попытался скрыться, экипаж начал погоню и догнал нарушителя на улице Ватутина. Нетрезвый водитель устроил ДТП, к счастью, никто не пострадал. Нарушитель бросил авто и попытался сбежать, но был задержан.
— Приговор был обжалован, сегодня областной суд оставил его в силе и конфисковал автомобиль «Мицубиси Мираж» в счет государства. Приговор вступил в законную силу, — сообщила КП-Новосибирск Екатерина Махова, прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области.