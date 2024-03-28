Расследование завершено: избившие участника СВО подростки пойдут под суд

Оказалось, что пострадавший — участник СВО, а чуть позже всех несовершеннолетних заключили под стражу. Как рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Приморском крае Ольга Романова, школьники стоят на профилактическом учете в полиции. Большинство из них воспитывается в неполных семьях.