Расследование завершено: избившие участника СВО подростки пойдут под суд

В Уссурийске завершено расследование уголовного дела об ограблении подростками участника СВО, сообщает ИА PrimaMedia. В пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю озвучили подробности происшествия.
Напомним, вопиющий инцидент, который сами ребята сняли на видео, случился еще в конце января в Уссурийске. Подростки обманным путем проникли в квартиру мужчины, избили его и похитили мобильный телефон.
«В ходе обыска похищенный телефон был обнаружен у одного из соучастников преступления по месту проживания», — уточнили в СКР.
Оказалось, что пострадавший — участник СВО, а чуть позже всех несовершеннолетних заключили под стражу. Как рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Приморском крае Ольга Романова, школьники стоят на профилактическом учете в полиции. Большинство из них воспитывается в неполных семьях.
На сегодняшний день следственными органами СК России по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении четырех подростков, обвиняемых в совершении отрытого хищения имущества у участника СВО (п.п. «а, в, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ).