Чиновника в Приморье осудят за потерю 16 миллионов бюджетных рублей

На чиновника завели уголовное дело и отправили его на рассмотрение в суд. По статье о халатности, повлекшем причинение особо крупного ущерба, ему грозит штраф до полумиллиона рублей или арест на срок до шести месяцев. Также его могут наказать 480 часами обязательных работ или двумя годами работ исправительных.