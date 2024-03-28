Чиновника в Приморье осудят за потерю 16 миллионов бюджетных рублей

Бывшего начальника отдела содержания городских территорий управления жизнеобеспечения администрации Арсеньева обвиняют в преступной халатности, из-за которой бюджет Приморского края и городского округа потерял 16 миллионов рублей. Чиновник подписал акт о выполнении работ, проведенных с нарушениями. Сейчас его дело рассматривает суд, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
В 2022 году коммерческая организация по заказу администрации Арсеньева проводила работы по установке освещения на Комсомольской площади и улице Калинина. Общая стоимость их составила больше 43 миллионов рублей.
Чиновник, который отвечал за реализацию этого проекта и возглавлял приемочную комиссию, подписал сам и позволил подписать другим членам комиссии акт приемки, в соответствии с которым из бюджета подрядчику выплатили полную стоимость работ.
В результате бюджетам Приморья и Арсеньевского городского округа был нанесен ущерб в 16 миллионов рублей.
На чиновника завели уголовное дело и отправили его на рассмотрение в суд. По статье о халатности, повлекшем причинение особо крупного ущерба, ему грозит штраф до полумиллиона рублей или арест на срок до шести месяцев. Также его могут наказать 480 часами обязательных работ или двумя годами работ исправительных.
На руководителя подрядной организации тоже завели уголовное дело — о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас следователи расследуют его.