Злоумышленники создали фейковый аккаунт и. о. министра здравоохранения Иркутской области

В Telegram (18+) создали фейковый аккаунт имени и. о.министра здравоохранения Иркутской области Андрея Модестова. Злоумышленники начали рассылать сообщения главным врачам медучреждений региона и вовлекать их в диалог. По известной схеме ссылаются на Федеральную службу безопасности, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал Андрея Модестова.
«Созданный аккаунт полностью скопирован и выглядит как мой личный: скачать фотографию из интернета не составляет труда. Знаю, что таким же образом создают аккаунты главврачей, многих мэров. Недавно неизвестные рассылали сообщения и от имени губернатора Приангарья Игоря Кобзева. Прошу остерегаться подозрительных аккаунтов и благодарю коллег за бдительность», — написал и.о. главы Минздрава.
Заметим, что это уже не первый подобный случай за последнее время. Ранее на взлом пожаловались также мэр Иркутска Руслан Болотов и глава региона Игорь Кобзев, а также мэры муниципальных образований.