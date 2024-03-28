Злоумышленники создали фейковый аккаунт и. о. министра здравоохранения Иркутской области

«Созданный аккаунт полностью скопирован и выглядит как мой личный: скачать фотографию из интернета не составляет труда. Знаю, что таким же образом создают аккаунты главврачей, многих мэров. Недавно неизвестные рассылали сообщения и от имени губернатора Приангарья Игоря Кобзева. Прошу остерегаться подозрительных аккаунтов и благодарю коллег за бдительность», — написал и.о. главы Минздрава.