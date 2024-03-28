В Новосибирске спасли 7 человек во время пожара на улице Лазарева

В четверг утром, 28 марта, в Новосибирске произошел пожар в квартире пятиэтажного дома на улице Лазарева. Сотрудники МЧС спасли шесть взрослых и ребенка из соседних квартир. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Пожарные получили сообщение о возгорании в 07.31. Спустя пять минут они прибыли на место. Горела квартира на третьем этаже. Четыре человека из подъезда эвакуировались самостоятельно. По лестничным маршам спасатели вытащили четырех взрослых и ребенка. По автолестнице через окно огнеборцы спасли еще двух человек.
Общая площадь пожара составила 10 кв.м. Огонь повредил домашние вещи. Спасатели отметили, что квартира была сильно захламлена.
Ранее стало известно, что огонь уничтожил три машины при пожаре в гаражном кооперативе в Новосибирске.