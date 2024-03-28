В Новосибирске спасли 7 человек во время пожара на улице Лазарева

Пожарные получили сообщение о возгорании в 07.31. Спустя пять минут они прибыли на место. Горела квартира на третьем этаже. Четыре человека из подъезда эвакуировались самостоятельно. По лестничным маршам спасатели вытащили четырех взрослых и ребенка. По автолестнице через окно огнеборцы спасли еще двух человек.