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За сутки в Приморье потушили девять природных пожаров

Пожарные боролись с огнём, охватившем площадь в 102 гектара.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

За прошедшие сутки в Приморском крае по данным пресс-службы правительства региона зарегистрировали девять природных пожаров. Их общая площадь составила 102,5 гектара. Сообщается, что на утро четверга, 28 марта, все возгорания ликвидированы.

На землях лесного фонда пожарные справились с тремя пожарами площадью 22 гектара в Партизанском и Чугуевском муниципальных округах, а также в Дальнегорском городском округе. Тушением занимались 39 специалистов и девять единиц техники.

На землях иных категорий было ликвидировано шесть пожаров общей площадью 80,5 гектаров. Возгорания были в Шкотовском округе в Васильковом и Царевке, в Партизанском округе в Николаевке, в Уссурийском городском округе в Раковке и Корфовке. С огнем боролись 42 человека и 10 единиц техники.

В 22 муниципалитетах Приморья введен особый противопожарный режим, предусматривающий запрет на посещение лесов и усиленную ответственность за нарушение пожарной безопасности.

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