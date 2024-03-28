За сутки в Приморье потушили девять природных пожаров

На землях иных категорий было ликвидировано шесть пожаров общей площадью 80,5 гектаров. Возгорания были в Шкотовском округе в Васильковом и Царевке, в Партизанском округе в Николаевке, в Уссурийском городском округе в Раковке и Корфовке. С огнем боролись 42 человека и 10 единиц техники.