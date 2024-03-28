За сутки в Приморье потушили девять природных пожаров

За прошедшие сутки в Приморском крае по данным пресс-службы правительства региона зарегистрировали девять природных пожаров. Их общая площадь составила 102,5 гектара. Сообщается, что на утро четверга, 28 марта, все возгорания ликвидированы.
На землях лесного фонда пожарные справились с тремя пожарами площадью 22 гектара в Партизанском и Чугуевском муниципальных округах, а также в Дальнегорском городском округе. Тушением занимались 39 специалистов и девять единиц техники.
На землях иных категорий было ликвидировано шесть пожаров общей площадью 80,5 гектаров. Возгорания были в Шкотовском округе в Васильковом и Царевке, в Партизанском округе в Николаевке, в Уссурийском городском округе в Раковке и Корфовке. С огнем боролись 42 человека и 10 единиц техники.
В 22 муниципалитетах Приморья введен особый противопожарный режим, предусматривающий запрет на посещение лесов и усиленную ответственность за нарушение пожарной безопасности.