Смертельное ДТП произошло на трассе в Новосибирской области

Известно, что ДТП произошло вечером среды, 27 марта. В ведомстве пояснили, что водитель автомобиля «Mercedes» выехал на встречную полосу.
— 62-летний водитель за рулем «Mercedes» ехал по трассе «Новосибирск — Кочки — Павлодар» со стороны города Новосибирска. По предварительным данным, при повороте налево в сторону села Красный Яр водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Great Wall», — говорится в сообщении Госавтоинспекции по Новосибирской области.
В результате аварии 75-летний водитель автомобиля «Great Wall» скончался от полученных травм.
В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все подробности и обстоятельства произошедшего.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирской области мужчина ездил на автомобиле под женским именем. Редакция также писала о том, что в Новосибирской области мужчине назначили 8 лет колонии за пьяную езду. Читайте также: авиакомпанию «S7 Airlines» вновь оштрафовали из-за превышения числа пассажиров.
Егор САФРОНОВ.