Смертельное ДТП произошло на трассе в Новосибирской области

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирской области мужчина ездил на автомобиле под женским именем. Редакция также писала о том, что в Новосибирской области мужчине назначили 8 лет колонии за пьяную езду. Читайте также: авиакомпанию «S7 Airlines» вновь оштрафовали из-за превышения числа пассажиров.