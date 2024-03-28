Дети из Иркутской области стали жертвами растлителя в интернете

В Оренбуржье суд вынес приговор жителю Матвеевского района за совращение 16 несовершеннолетних в интернете, в том числе из Иркутской области. Одна из жертв пыталась свести счеты с жизнью. Мужчине назначили 17 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года, пишет ИА IrkutskMedia.