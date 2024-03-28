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Дети из Иркутской области стали жертвами растлителя в интернете

От действий мужчины также пострадали несовершеннолетние из восьми других регионов.

Источник: IrkutskMedia.ru

В Оренбуржье суд вынес приговор жителю Матвеевского района за совращение 16 несовершеннолетних в интернете, в том числе из Иркутской области. Одна из жертв пыталась свести счеты с жизнью. Мужчине назначили 17 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года, пишет ИА IrkutskMedia.

Установлено, что растлитель переписывался с несовершеннолетними через фейковые аккаунты в соцсетях, получая от них фото и видео порнографического характера. Мужчина занимался их распространением, шантажировал и угрожал детям, пишет «Российская газета».

От действий злоумышленника также пострадали несовершеннолетние из Челябинской, Саратовской, Омской областей, Оренбуржья, Пермского и Алтайского краев, Республики Крым и Санкт-Петербурга.