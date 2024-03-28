Во Владивостоке подростки устроили стрельбу из окна дома

Отметим, это не первый подобный случай. Ранее мы писали о мужчине в Уссурийске, который достал предмет, напоминающий пистолет, и направил его на женщину-продавца. И не стоит забывать о девушке, которая стреляла из окна квартиры во Владивостоке, по ее же словам, ради шутки.