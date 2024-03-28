Во Владивостоке подростки устроили стрельбу из окна дома

Жители Владивостока вновь стали свидетелями стрельбы в доме на улице Сельская. По словам очевидцев, подростки с оружием повредили чужой автомобиль, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
В социальных сетях появилось видео, на кадрах которого слышны звуки выстрела, а из окна дома выглядывает человек. По словам мужчины, заставшего эту картину, подросток повредил лобовое стекло его автомобиля.
«Мы в воздух стреляем», — ответили автору ролика парни.
Мужчина добавил, что приезжали сотрудники полиции, однако попасть в квартиру, из которой стреляли подростки, им не удалось. Корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу УМВД по Приморью, однако в ведомстве пока не прокомментировали случившееся.
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Отметим, это не первый подобный случай. Ранее мы писали о мужчине в Уссурийске, который достал предмет, напоминающий пистолет, и направил его на женщину-продавца. И не стоит забывать о девушке, которая стреляла из окна квартиры во Владивостоке, по ее же словам, ради шутки.