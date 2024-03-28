В Нижнеингашском районе при пожаре погиб мужчина

Днем 27 марта в поселке Нижняя Пойма при пожаре погиб мужчина. Как сообщили в МЧС по Красноярскому краю, горела кровля частного дома и баня на общей площади в 104 квадратных метра.
Погибшего сельчанина обнаружили в комнате на диване. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.
— Мужчина мог успеть спастись, если бы в доме был установлен пожарный извещатель, — добавили в региональном МЧС.
Всего за сутки потушено семь пожаров. На контроле спасателей находятся две туристские группы в составе шести человек.