Подростков задержали за рисунок свастики на стенах дома в Новосибирске

Подростков уже замечали в увлечении нацизмом. В воскресенье, 24 марта, они зиговали во дворе дома на Большевистской, 132. В среду, 27 марта, охрана ЖК «Европейский берег» поймала их, когда они рисовали свастику на стене одного из домов. Молодых людей передали полицейским.