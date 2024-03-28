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Подростков задержали за рисунок свастики на стенах дома в Новосибирске

Молодых людей передали полицейским.

Источник: Соцсети

В Новосибирске задержали группу подростков, которые нарисовали свастику на доме по адресу Большевистская, 128. Об этом сообщили в паблике «АСТ-54» в «ВКонтакте».

Подростков уже замечали в увлечении нацизмом. В воскресенье, 24 марта, они зиговали во дворе дома на Большевистской, 132. В среду, 27 марта, охрана ЖК «Европейский берег» поймала их, когда они рисовали свастику на стене одного из домов. Молодых людей передали полицейским.

Местные жители рассказали, что лидерами подростковой группировки являются юноши 13 и 14 лет.

Напомним, в Новосибирске школьница в шутку рассылала сообщения о теракте.