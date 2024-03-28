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Повар Хабаровского детского сада получит компенсацию из-за ожога чаем

По решению суда детский сад выплатит женщине 250 тысяч рублей.

Источник: Аргументы и факты

Повар Хабаровского детского сада получит компенсацию из-за ожога чаем, сообщает прокуратура Хабаровского края.

Женщина, готовя пищу на рабочем месте, передвинула 28-литровый бак горячего чая на холодную часть электрической плиты. Горячая жидкость выплеснулась из кастрюли, из-за чего повар получила 40% ожога тела, рук и ног.

Согласно диагнозу, ожог соответствует 1−2 степени тяжести, женщина потеряла трудоспособность на 10%. Она находилась 6 месяцев на лечении в стационаре, перенесла 14 операций по пересадке кожи. После этого долгое время находилась на амбулаторном лечении.

Отмечается, что заведующая допустила повара к работе без проведения обучения безопасным методам и приемам ее выполнения. Так, работодатель не обеспечил безопасные условия и охрану труда своему работнику.

Прокурор направил в суд иск о признании несчастного случая на производстве и взыскании компенсации морального вреда.

«Решением Железнодорожного районного суда Хабаровска требования прокурора удовлетворены, с детского сада взыскана компенсация морального вреда в размере 250 тысяч рублей», — сообщает прокуратура Хабаровского края.

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