Повар Хабаровского детского сада получит компенсацию из-за ожога чаем

Согласно диагнозу, ожог соответствует 1−2 степени тяжести, женщина потеряла трудоспособность на 10%. Она находилась 6 месяцев на лечении в стационаре, перенесла 14 операций по пересадке кожи. После этого долгое время находилась на амбулаторном лечении.