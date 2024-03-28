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Протрезвев, ангарчанка будет отвечать за дебош возле магазина

В Ангарске полицейские установили личность женщины, которая пыталась «воспитывать» незнакомых ей подростков, размахивая «пистолетом», сообщает ИА «ТК Город».

Источник: ТК Город

Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, в полицию «поступило сообщение от очевидцев о том, что в 19 микрорайоне в ходе словесной перепалки с прохожими женщина достала предмет, внешне похожий на пистолет».

На тот момент, к слову, видео инцидента уже разлетелось по соцсетям. На нем очень нетрезвая женщина сначала агрессивно требует, чтобы подростки «свалили отсюда» (это едва ли не единственные использованные ею печатные слова), а потом достает из кармана пистолет.

Как позже, уже в отделении, выяснилось, пистолет был пневматическим.

«Как пояснила сама нарушительница, она отправилась в магазин, а по пути сделала замечание подросткам, на фоне чего возникла конфликтная ситуация, в ходе которой она решила напугать оппонентов».

В отношении ангарчанки составлен административный материал за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения. Вопрос о том, как квалифицировать ее действия с точки зрения законодательства, решается.