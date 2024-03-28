Протрезвев, ангарчанка будет отвечать за дебош возле магазина

На тот момент, к слову, видео инцидента уже разлетелось по соцсетям. На нем очень нетрезвая женщина сначала агрессивно требует, чтобы подростки «свалили отсюда» (это едва ли не единственные использованные ею печатные слова), а потом достает из кармана пистолет.