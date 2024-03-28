Протрезвев, ангарчанка будет отвечать за дебош возле магазина

Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, в полицию «поступило сообщение от очевидцев о том, что в 19 микрорайоне в ходе словесной перепалки с прохожими женщина достала предмет, внешне похожий на пистолет».
На тот момент, к слову, видео инцидента уже разлетелось по соцсетям. На нем очень нетрезвая женщина сначала агрессивно требует, чтобы подростки «свалили отсюда» (это едва ли не единственные использованные ею печатные слова), а потом достает из кармана пистолет.
«Как пояснила сама нарушительница, она отправилась в магазин, а по пути сделала замечание подросткам, на фоне чего возникла конфликтная ситуация, в ходе которой она решила напугать оппонентов».
В отношении ангарчанки составлен административный материал за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения. Вопрос о том, как квалифицировать ее действия с точки зрения законодательства, решается.