Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области мужчина погиб на пожаре, возникшем из-за майнинга

Предварительно известно, что причиной пожара стало короткое замыкание.

Источник: МЧС РФ

Жилой дом загорелся на улице Ленина в селе Казачинское Казачинско-Ленского района. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по Иркутской области.

— На момент прибытия пожарных огонь охватил веранду, горело внутри одной из квартир с выходом на кровлю. Пламя уже подобралось к кровле и над второй квартирой. Оттуда самостоятельно эвакуировались двое взрослых и два ребенка, — говорят в МЧС.

Во время борьбы с огнем на полу нашли тело 40-летнего мужчины. При осмотре места обнаружили обгоревшее майнинговое оборудование. Предварительно известно, что причиной пожара стало короткое замыкание.

Специалисты МЧС напоминают о том, что размещение техники для добычи криптовалюты опасно вне специализированных площадок! Зачастую это приводит к пожарам, при этом создаётся угроза жизни и здоровью людей.

пожары