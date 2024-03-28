В Иркутской области мужчина погиб на пожаре, возникшем из-за майнинга

— На момент прибытия пожарных огонь охватил веранду, горело внутри одной из квартир с выходом на кровлю. Пламя уже подобралось к кровле и над второй квартирой. Оттуда самостоятельно эвакуировались двое взрослых и два ребенка, — говорят в МЧС.