Красноярский железнодорожник ответит в суде за взятки

По версии следствия, на протяжении нескольких лет, с октября 2017 года по март 2023 года, мужчина получал деньги от предпринимателей, которые занимаются перевозкой грузов железнодорожным транспортом. Общая сумма взятки превысила 700 тысяч рублей. Взамен железнодорожник якобы обеспечивал ускоренные подачу и уборку вагонов для перевозки грузов, которые принадлежали коммерческим компаниям, прибывающим на станцию.