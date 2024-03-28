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Красноярский железнодорожник ответит в суде за взятки

КРАСНОЯРСК, 28 марта, ФедералПресс. В Лесосибирский городской суд Красноярского края направлено уголовное дело в отношении экс-дежурного по железнодорожной станции Лесосибирск. Мужчина обвиняется в получении взятки. Об этом сообщили пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Источник: AP 2023

«Мужчина обвиняется в получении взятки в крупном размере», — отметили в пресс-службе.

По версии следствия, на протяжении нескольких лет, с октября 2017 года по март 2023 года, мужчина получал деньги от предпринимателей, которые занимаются перевозкой грузов железнодорожным транспортом. Общая сумма взятки превысила 700 тысяч рублей. Взамен железнодорожник якобы обеспечивал ускоренные подачу и уборку вагонов для перевозки грузов, которые принадлежали коммерческим компаниям, прибывающим на станцию.

Известно, что еще один из взяткодателей осужден и приговорен к солидному штрафу — 1,5 миллиона рублей. Расследование уголовного дела в отношении предпринимателя продолжается.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что железная дорога стала самым коррупционным видом транспорта в Сибири.