Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ребенка едва не затянуло под эскалатор в торговом центре Новосибирска

Маленькая девочка упала на эскалаторе в торговом центре на Бориса Богаткова, и ее едва не затянуло под него.

Источник: Соцсети

Видео инцидента появилось в паблике АСТ-54. На записи с камеры видеонаблюдения видно, что ребенок лежит на эскалаторе вниз головой и его подтягивает вверх. Почти сразу снизу подбегает отец и ищет рядом с лестницей кнопку для выключения. В это время ребенок уже оказался наверху, и к девочке подбегает сотрудник магазина бытовой технике в форменной футболке.

Он поднимает девочку, и почти сразу ее берет на руки поднявшийся отец.

Ранее МК в Новосибирске писал, что в Каргатском районе Новосибирской области младенец попал в реанимацию после выпадения из коляски.

здоровье