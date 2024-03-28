Ребенка едва не затянуло под эскалатор в торговом центре Новосибирска

Видео инцидента появилось в паблике АСТ-54. На записи с камеры видеонаблюдения видно, что ребенок лежит на эскалаторе вниз головой и его подтягивает вверх. Почти сразу снизу подбегает отец и ищет рядом с лестницей кнопку для выключения. В это время ребенок уже оказался наверху, и к девочке подбегает сотрудник магазина бытовой технике в форменной футболке.