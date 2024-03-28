Неадекватный мужчина во Владивостоке устроил «охоту» на женщин

В одном из торговых центров Владивостока неизвестный мужчина устроил переполох. По каким-то причинам он накинулся на женщин-продавцов в одной из торговых точек, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Кадры случившегося появились в социальных сетях. На кадрах ролика видно, что мужчина стоит возле полки с товарами, странно шатается. Но затем по каким-то причинам он бежит к кассе, за которой стоит девушка. Что произошло дальше, остается загадкой, однако по женским крикам можно понять, что ничего хорошего не случилось.
«Охота на женщин» — так назвали случившееся в социальных сетях.
Затем кадр меняется и видно, что мужчину скрутили другие покупатели, оказавшиеся рядом, и сотрудники охраны.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что в Уссурийске мужчина направил предмет, напоминающий пистоле, на продавца. Полиция организовала проверку.