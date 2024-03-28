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Неадекватный мужчина во Владивостоке устроил «охоту» на женщин

В торговом центре во Владивостоке мужчина набросился на женщину за кассой.

Источник: Соцсети

В одном из торговых центров Владивостока неизвестный мужчина устроил переполох. По каким-то причинам он накинулся на женщин-продавцов в одной из торговых точек, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Кадры случившегося появились в социальных сетях. На кадрах ролика видно, что мужчина стоит возле полки с товарами, странно шатается. Но затем по каким-то причинам он бежит к кассе, за которой стоит девушка. Что произошло дальше, остается загадкой, однако по женским крикам можно понять, что ничего хорошего не случилось.

«Охота на женщин» — так назвали случившееся в социальных сетях.

Затем кадр меняется и видно, что мужчину скрутили другие покупатели, оказавшиеся рядом, и сотрудники охраны.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что в Уссурийске мужчина направил предмет, напоминающий пистоле, на продавца. Полиция организовала проверку.