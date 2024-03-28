Неадекватный мужчина во Владивостоке устроил «охоту» на женщин

Кадры случившегося появились в социальных сетях. На кадрах ролика видно, что мужчина стоит возле полки с товарами, странно шатается. Но затем по каким-то причинам он бежит к кассе, за которой стоит девушка. Что произошло дальше, остается загадкой, однако по женским крикам можно понять, что ничего хорошего не случилось.