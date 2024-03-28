В иностранной валюте с несколькими нулями: хабаровчане отдали миллионы мошенникам, думая, что инвестируют

— Более полутора миллионов рублей в результате трехнедельной игры на бирже лишился 56-летний начальник административно-хозяйственного отдела коммерческой компании. Потерпевший установил себе на телефон несколько приложений и по указанию якобы менеджеров крупной инвестиционной фирмы перечислял деньги на банковскую карту физического лица. Горожанин готовился получать прибыль от покупки-продажи криптовалюты. Но в реальности мошенники просто перестали вести с ним переписку, — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.