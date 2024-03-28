В иностранной валюте с несколькими нулями: хабаровчане отдали миллионы мошенникам, думая, что инвестируют

Хабаровская полиция ищет очередных мошенников, обманувших жителей краевой столицы. Три человека потеряли около пяти миллионов, желая быстро заработать.
Одной из жертв аферистов стал 63-летний водитель коммерческой фирмы. Он увидел объявление о подработке в интернете и связался с представителями «компании». Три месяца он инвестировал, полагая, что скоро сможет вывести приличную сумму. А в итоге потерял 2,7 миллиона рублей. Большую часть денег он взял в кредит.
— Более полутора миллионов рублей в результате трехнедельной игры на бирже лишился 56-летний начальник административно-хозяйственного отдела коммерческой компании. Потерпевший установил себе на телефон несколько приложений и по указанию якобы менеджеров крупной инвестиционной фирмы перечислял деньги на банковскую карту физического лица. Горожанин готовился получать прибыль от покупки-продажи криптовалюты. Но в реальности мошенники просто перестали вести с ним переписку, — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Заработка два месяца ждала и 51-летняя воспитательница детского сада. Рекламу она увидела в конце января. Ей обещали прибыль в иностранной валюте. Она перевела 410 тысяч личных накоплений и 750 тысяч, взятых в кредит.