В Иркутске усилят меры профилактики дистанционного мошенничества

Представителям органов власти Прибайкалья была поставлена задача усилить меры профилактики кибермошенничества.
В заседании приняли участие заместитель прокурора Иркутской области Геннадий Пирва, начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры региона Владимир Бабиков, заместитель министра здравоохранения Прибайкалья Александр Селедцов, замминистра образования Наталья Краснова, замглавы министерства по молодежной политике Ирина Авдеева, директор Управления Федеральной почтовой связи Юрий Бойко, заместитель мэра — руководитель аппарата администрации Иркутска Елена Войцехович.
«В 2023—2024 годах количество преступлений, связанных с телефонным мошенничеством, настолько увеличилось, что ущерб исчисляется миллиардами рублей. По ту сторону стоят наши граждане, права которых нам необходимо защитить, и наиболее действенным способом является профилактика», — отметил Геннадий Пирва.
По данным региональной прокуратуры, жертвами телефонных преступников в Иркутске становятся все категории граждан вне зависимости от уровня образования и социального положения. Люди отдают деньги из-за доверчивости, поспешности принимаемых решений, незнания основ финансовой грамотности и желания быстро обогатиться, чем пользуются аферисты.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, наиболее распространенные схемы обмана связаны с просьбами взять встречные кредиты и перевести их на «безопасные счета» якобы для ликвидации займа, оформленного мошенниками. Кроме того, они меняют голоса и изображают родственников, попавших в ДТП и иные неприятности, вымогая вознаграждения для урегулирования конфликтов. Также горожанам часто предлагают обогатиться на инвестициях, покупках акций известных организаций, установить вредоносные приложения.
«Только регулярная комплексная профилактическая работа может привести к положительным результатам в борьбе с телефонным мошенничеством. Администрация Иркутска со своей стороны принимает соответствующие меры. Мы распространяем необходимую информацию посредством печатных изданий, теле- и радиокомпаний, социальных сетей. Руководители подведомственных учреждений проводят разъяснительную работу с сотрудниками. Эту работу будем продолжать: чем больше людей проинформируем, тем меньше шансов обмануть будет у аферистов. Призываем горожан быть бдительными», — прокомментировала Елена Войцехович.
По данным Владимира Бабикова, только за 2023 год суммарный ущерб от действий телефонных мошенников составил около 2 млрд рублей. Каждый день их схемы трансформируются: для обмана граждан используют все доступные средства.
Для того чтобы сократить число подобных инцидентов, прокуратура Иркутской области при содействии других ведомств, а также органов власти постоянно выявляет новые мошеннические схемы, разрабатывает и внедряет передовые методики, направленные на борьбу с киберпреступностью.