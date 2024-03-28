В Иркутске усилят меры профилактики дистанционного мошенничества

«Только регулярная комплексная профилактическая работа может привести к положительным результатам в борьбе с телефонным мошенничеством. Администрация Иркутска со своей стороны принимает соответствующие меры. Мы распространяем необходимую информацию посредством печатных изданий, теле- и радиокомпаний, социальных сетей. Руководители подведомственных учреждений проводят разъяснительную работу с сотрудниками. Эту работу будем продолжать: чем больше людей проинформируем, тем меньше шансов обмануть будет у аферистов. Призываем горожан быть бдительными», — прокомментировала Елена Войцехович.