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Глава Минздрава Иркутской области Андрей Модестов предупредил о своем «двойнике»

Мошенники под видом главы Минздрава пытаются обмануть жителей Иркутска в мессенджере.

Источник: Соцсети

«Двойник» исполняющего обязанности министра здравоохранения Приангарья Андрея Модестова появился в одном из мессенджеров. Мошенники создали фейковый аккаунт главы Минздрава. Об этом сообщает Андрей Модестов в своем телеграм-канале.

— Аферисты начали рассылать сообщения главным врачам медучреждений Иркутской области и вовлекать их в диалог. По известной схеме ссылаются на федеральную службу безопасности, — говорит глава Минздрава.

Созданный аккаунт полностью скопирован. Недавно неизвестные рассылали сообщения от имени Губернатора региона Игоря Кобзева, а также мэра Иркутска Руслана Болотова.

Андрей Модестов просит сибиряков остерегаться подозрительных аккаунтов.