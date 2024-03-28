Глава Минздрава Иркутской области Андрей Модестов предупредил о своем «двойнике»

«Двойник» исполняющего обязанности министра здравоохранения Приангарья Андрея Модестова появился в одном из мессенджеров. Мошенники создали фейковый аккаунт главы Минздрава. Об этом сообщает Андрей Модестов в своем телеграм-канале.
— Аферисты начали рассылать сообщения главным врачам медучреждений Иркутской области и вовлекать их в диалог. По известной схеме ссылаются на федеральную службу безопасности, — говорит глава Минздрава.
Созданный аккаунт полностью скопирован. Недавно неизвестные рассылали сообщения от имени Губернатора региона Игоря Кобзева, а также мэра Иркутска Руслана Болотова.
Андрей Модестов просит сибиряков остерегаться подозрительных аккаунтов.