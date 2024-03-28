Омский суд вынес приговор участникам группировки, обманувшей девять пенсионеров

В Омской области огласили приговор двум участникам преступной группировки, которая обманула девять пенсинеров на сумму более 1,1 млн рублей.
Участники банды убеждали пожилых омичей в том, что якобы их родственники стали родственники стали виновниками ДТП и необходимо передать деньги для возмещения вреда пострадавшим.
— Осужденные выполняли функцию курьера, забирали у встревоженных пожилых граждан их накопления и переводили деньги на указанные сообщниками счета, оставляя себе небольшой процент, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Калачинский городской суд приговорил 18-летнего курьера к 6 годам колонии общего режима. Его 19-летний сообщник, имеющий судимость за мошенничество и незаконный оборот наркотиков, получил 11 лет колонии строгого режима.
Инстанция также удовлетворила иск потерпевших возмещении материального ущерба, а также гражданские иск прокуратуры. Расследование уголовное дела в отношении других участников группировки продолжается.