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Омский суд вынес приговор участникам группировки, обманувшей девять пенсионеров

Мошенники убеждали пожилых омичей, что их родственники попали в ДТП.

В Омской области огласили приговор двум участникам преступной группировки, которая обманула девять пенсинеров на сумму более 1,1 млн рублей.

Участники банды убеждали пожилых омичей в том, что якобы их родственники стали родственники стали виновниками ДТП и необходимо передать деньги для возмещения вреда пострадавшим.

— Осужденные выполняли функцию курьера, забирали у встревоженных пожилых граждан их накопления и переводили деньги на указанные сообщниками счета, оставляя себе небольшой процент, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Калачинский городской суд приговорил 18-летнего курьера к 6 годам колонии общего режима. Его 19-летний сообщник, имеющий судимость за мошенничество и незаконный оборот наркотиков, получил 11 лет колонии строгого режима.

Инстанция также удовлетворила иск потерпевших возмещении материального ущерба, а также гражданские иск прокуратуры. Расследование уголовное дела в отношении других участников группировки продолжается.