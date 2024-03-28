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Имя новосибирца Григория Будько появилось в списке погибших во время теракта в «Крокусе»

Имя новосибирца Григория Будько появилось в новом списке погибших, которое опубликовало МЧС России. Всего в нём теперь на данный момент 143 фамилии.

Источник: Из семейного архива

— Имя включили на основании моего заявления о пропаже в «Крокусе», как и большинство фамилий. Со следователем находимся на связи, — сообщила КП-Новосибирск сестра Григория Ульяна.

Напомним, 35-летний уроженец Новосибирска Григорий Будько приехал в Москву несколько лет назад вместе с женой и дочкой. Потом супруги развелись, Григорий встретил другую девушку. На концерт «Пикника» 22 марта он пошёл со своей будущей тёщей. Искать его после исчезновения начали родственники, в том числе бывшая жена. У Григория остались невеста, дочь от бывшей жены и сестра в Новосибирске.