Имя новосибирца Григория Будько появилось в списке погибших во время теракта в «Крокусе»

Напомним, 35-летний уроженец Новосибирска Григорий Будько приехал в Москву несколько лет назад вместе с женой и дочкой. Потом супруги развелись, Григорий встретил другую девушку. На концерт «Пикника» 22 марта он пошёл со своей будущей тёщей. Искать его после исчезновения начали родственники, в том числе бывшая жена. У Григория остались невеста, дочь от бывшей жены и сестра в Новосибирске.