«Истинный патриот»: в Уфе простились с погибшим в СВО Ильфатом Кульсариным

Ильфат Кульсарин родился 26 ноября 1969 года в Стерлибашевском районе республики. После окончания высшего учебного заведения посвятил свой трудовой путь службе в органах внутренних дел. В 2023 году подписал контракт с Министерством обороны России.
«Ильфат Сибагатуллович погиб героически, сражаясь и отстаивая интересы нашей Родины. Истинный патриот, имя которого прочно вошло в историю Российской Федерации. Вечная память Герою и вечная слава», — отметил заместитель премьер-министра Правительства Башкирии Ирек Сагитов.
Он вручил сыну погибшего бойца Орден генерала Шаймуратова в память о самоотверженном подвиге отца.