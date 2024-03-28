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«Истинный патриот»: в Уфе простились с погибшим в СВО Ильфатом Кульсариным

Вчера на Южном кладбище Уфы простились с Ильфатом Кульсариным, погибшим при выполнении боевой задачи в ходе СВО. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Демского района города.

Источник: администрация Демского района Уфы

Ильфат Кульсарин родился 26 ноября 1969 года в Стерлибашевском районе республики. После окончания высшего учебного заведения посвятил свой трудовой путь службе в органах внутренних дел. В 2023 году подписал контракт с Министерством обороны России.

«Ильфат Сибагатуллович погиб героически, сражаясь и отстаивая интересы нашей Родины. Истинный патриот, имя которого прочно вошло в историю Российской Федерации. Вечная память Герою и вечная слава», — отметил заместитель премьер-министра Правительства Башкирии Ирек Сагитов.

Он вручил сыну погибшего бойца Орден генерала Шаймуратова в память о самоотверженном подвиге отца.