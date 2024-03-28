Детям из Иркутска, Черемхова, Усолья и Тайшета приходят сообщения с призывом к терроризму

В течение прошедшего дня на страницы детей из разных территорий Иркутской области пришло по несколько сообщений с предложениями по вовлечению в террористическую деятельность. Ребята из Иркутска, Черемхово, Усолья-Сибирского, Тайшета и других муниципальных образований получили такие письма, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на Уполномоченного по правам ребенка в регионе Татьяну Афанасьеву.