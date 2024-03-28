Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Детям из Иркутска, Черемхова, Усолья и Тайшета приходят сообщения с призывом к терроризму

Несколько писем было получено несовершеннолетними за предыдущий день.

Источник: IrkutskMedia.ru

В течение прошедшего дня на страницы детей из разных территорий Иркутской области пришло по несколько сообщений с предложениями по вовлечению в террористическую деятельность. Ребята из Иркутска, Черемхово, Усолья-Сибирского, Тайшета и других муниципальных образований получили такие письма, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на Уполномоченного по правам ребенка в регионе Татьяну Афанасьеву.

«Уважаемые родители, педагоги! Разговаривайте с детьми, давайте им пояснения по происходящим событиям, обсуждайте с ними вопросы, их волнующие. От нас с вами очень многое зависит как сложится их жизнь», — обратилась к жителям региона омбудсмен.